Как сообщает «Военное обозрение», Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении еще двух населенных пунктов под названиями Андреевка и Перше Травня.

Вооруженные силы РФ начали наступать вперед почти на всей линии фронта в Донецкой Народной Республике. Причем, не смотря на то, что бойцы вооруженных сил Украины отчаянно сопротивляются, на некоторых участках они вынуждены отступать. Причем стоит отметить, что киевский режим и вовсе никак не комментирует очень тяжелую ситуацию, в которой оказались бойцы ВСУ, например, под Артемовском. Отсутствуют комментарии Генштаба ВСУ и о значительных потерях на Донецком фронте.

Тем временем, Денис Пушилин, занимающий должность врио главы ДНР, сделал заявление, что ситуация под Угледаром для ВСУ также в ближайшие дни может стать критической. Также, по его данным, очень плохая ситуация у бойцов ВСУ и в населенном пункте Курдюмовка, так как ЧВК «Вагнер» захватили Озеряновку и Зеленополье, которые находятся в непосредственной близости с юга и севера.