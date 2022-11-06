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Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщается, что киевские власти уже приступили к разработке плана «полной эвакуации» всех жителей столицы. По предварительным подсчетам властей Украины, эвакуация может понадобиться для 3-х млн человек.

Как заявил американскому изданию директор департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук, власти всерьез готовятся к такому развитию событий, когда столица может оказаться полностью отрезанной от системы электроснабжения. Ткачук уверяет, что киевские власти готовы к любым вариантам развития ситуации, и в случае реальной угрозы полного отключения столицы от электричества, все местные жители получат  уведомления об эвакуации за 12 часов до блэкаута.

Напомним, что 5 ноября мэр украинской столицы Виталий Кличко уже выступил с предупреждением, что Киев может остаться не только без света, но и без воды и отопления.

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