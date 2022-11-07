Уже около месяца столица Украины претерпевает веерные отключения электроэнергии. Каким образом жители Киева обходятся без электричества, решило сообщить в своем материале издание «Взгляд».

В предисловии автор статьи напомнил о том, что в 2015 году львовские предприниматели выпустили темное пиво под названием «Крым ночью». Напиток был дополнен этикеткой черного цвета. Данный продукт являлся намеком на подрыв ЛЭП, из-за чего Крым в конце 2015 года оказался полностью отрезанным от подачи электричества. Теперь, по словам автора, могут выпускать целый ряд подобных напитков с названиями: Киев, Винница, Львов.

Жители столицы Украины, которые оказались дальновидными, организовывают группы. Совместными усилиями, они утепляют подъезды домов, устанавливают дизельные генераторы. В лифтах оставляют бутылку воды и легкий перекус для людей, которые могут застрять в лифте во время отключения электричества. Многие люди, образовавшие жилищные сообщества, рассматривают также установку таких систем обогрева, как буржуйки.