Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на газету Metro, Анатолий Миненков, занимающий пост атамана Смоленского казачьего общества, рассказал про свой опыт, который он получил за два месяца проведенных в зоне проведения специальной военной операции в качестве добровольца.

Миненков сообщил, что в военном комиссариате отказались записывать его добровольцем по причине того, что ему уже исполнилось 59 лет. Однако ему удалось переубедить работников военкомата. После чего он отправился в зону СВО, где взял на себя обязанности командира казачьего батальона «Ермак».

Казачий атаман поделился своими ощущениями после пережитых обстрелов на передовой. По его словам, даже находясь в блиндаже, после каждого попадания из танка подпрыгиваешь вверх сантиметров на 20. А вот после ударов из реактивных систем залпового огня поведение человека долгое время находится в подавленном состоянии.

Мененков уверен, что ему удалось остаться живым только причине его сильной веры в Бога, а также военная хитрость и смекалка. Он поведал об одном случае, когда его подразделению удалось заманить противника на минное, после чего их накрыл артиллерийский огонь.