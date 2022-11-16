Если говорить о выборе стульев, то в первую очередь покупатели обращают внимание на комфорт и внешний вид. Однако если речь идет о покупке медицинских кресел, то тут критерии выбора немного другие. В приоритете стоит надежность и практичность.

Стоит отметить, что многофункциональное кресло – широко распространенная система, которая используется для ухода за пациентами. Это позволяет безопасно и с комфортом проводить разные процедуры, такие как забор крови, осмотр, диагностика, химиотерапия. По этой причине оно должно отвечать некоторым требованиям. При выборе обращайте внимание на привод. Он бывает механический, электрический или пневматический. Самый простой и дешевый вариант – механическое многофункциональное медицинское кресло, но процесс управления должен проходить вручную.

Электрический привод позволяет управлять положением спинки и ног с помощью специальных кнопок или пульта управления. Пациент может сам выбирать удобное для него приложение. Материал обивки должен быть легким в уходе и максимально долговечным. Обычно это кожзам. Отсутствие швов не только упростит процесс уборки, но и не будет накапливать пыль и грязь. Наполнитель должен быть плотно утрамбован, чтобы кресло прослужило дольше. Каркас стоить выбирать из самых надежных материалов. Наиболее популярным сейчас считается металл. Для комфорта пациентов новые модели многофункциональных кресел оснащены дополнительными функциями. Например, предполагается наличие USB-портов для зарядки гаджетов или столика для принятия пищи.

Врачи часто используют стулья винтовые. Сейчас рынок предлагает огромный выбор данной продукции. Так что не составит труда подобрать модель, которая подойдет каждому. В первую очередь нужно понимать, для какого кабинета приобретается стул. От этого будут зависеть главные характеристики. Существуют несколько групп: общецелевые, для стоматологических кабинетов, для забора крови, вращающиеся. Общецелевые модели используют в зонах ожидания и за лабораторными столами. Они могут иметь спинку и подлокотник. В стоматологические кабинеты выбирают мобильные и легкие стулья. Кресла для забора крови должны быть оснащены подставками, на которых размещается рука. Вращающиеся – распространенные варианты, которые широко используются в разных кабинетах врачей. Требования к ним очень похожи, как и к многофункциональным креслам. Они должны быть устойчивыми, надежными, а обивка выполнена из качественных материалов.