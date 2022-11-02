Как сообщает РИА Новости, до проведения промежуточных выборов в Конгресс США остается уже менее одной недели. Если верить социологии, то у Республиканской партии есть очень неплохие шансы взять большинство мест в обеих палатах американского парламента.

Уже 8 ноября пройдет голосование по избранию американских парламентариев. В каждом из штатов уже начали работать избирательные участки. Более того, в досрочном голосовании уже приняло участие более 20 миллионов избирателей. Свой голос отдал уже и Джо Байден, который после голосования заявил, что на этих выборах каждый американец делает выбор между двумя принципиально разными людьми. Политические эксперты уже объяснили такое заявление президента США тем, что он рассматривает промежуточные выборы в Конгресс как начало президентской компании, которая должна состояться уже в 2024 году.

Для Украины возможная победа республиканской партии США ничего хорошего не сулит. Ведь еще в октябре представитель от республиканцев Кевин Маккарти заявил, что в условиях рецессии американской экономики, помощь Украине должна быть пересмотрена в сторону уменьшения.