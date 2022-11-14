Как сообщает РИА Новости, Михаэль Бродский, занимающий пост посла Израиля на территории Украины, выразил свое негодование тем фактом, что украинское государство уже дважды поддержало антиизраильские резолюции, которые были поставлены на голосование в ООН.

Израильский посол на своей страничке в социальной сети Twitter (запрещена на территории РФ) написал, что шаги Украины по поддержке резолюции ООН под названием «Действия Израиля», которая не признает связь между евреями и Храмовой горой и предписывает проведение экспертизы в Международном суде, разочаровывают власти Израиля.

Напомним, что ранее Украина также поддержала резолюции ООН под названием «Риск распространения ядерного оружия на территории Ближнего Востока», которая, по мнению экспертов, в первую очередь направлена против интересов государства Израиль. Возможно, именно по причине этого еще в октябре министр обороны Израиля заявил, что он не может одобрить поставки израильских систем вооружения на территорию Украины.