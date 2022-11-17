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Большая часть жителей Италии уверены, что такие азиатские лакомства, как саранча, личинки или сверчки вовсе не пригодны к употреблению. Поэтому такая еда никогда не появится у итальянцев на столе. К подобным выводам пришли эксперты портала Coldiretti, проведя ряд исследований.

Так большая часть итальянцев не согласны употреблять не просто насекомых в их обычном виде, но даже и макаронные изделия, изготовленные из переработанных личинок, сверчков и прочих «съедобных жуков». Стоит отметить, что подобного рода пасту планирует выпускать известный производитель Barilla.

Согласно данным социологических опросов, более половины опрошенных респондентов против употребления в пищу насекомых. 24 % итальянцев проявили равнодушие к подобной идее. А оставшиеся респонденты даже не захотели комментировать появление подобного рода новшества.

Стоит отметить, что продавать насекомых в качестве пищевого продукта стало возможным в Европе только после постановления ЕС о «новых продуктах питания». Данное постановление вступило в свою силу с 1 января 2018 года.

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