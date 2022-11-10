ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Итальянское издание Il Messaggero опубликовало информацию, согласно которой министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал заявление относительно того, что Италия прекратит поставлять оружие на Украину.

По словам главы Минобороны Италии, на данный момент принято решение о завершении поставок вооружения для киевского режима, которое было обещано прошлыми руководителями. Он сообщил, что страна не занимается очередным пакетом военной помощи для Украины. «Мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев», отметил глава Минобороны.

Однако Крозетто добавил, что НАТО и ЕС обсуждали необходимость поддержки Украины в экономическом плане. А именно – о выделении средств для того, чтобы восстанавливать разрушенную гражданскую инфраструктуру.

Раннее сообщалось, что правительство Венгрии выступило против того, чтобы Европейский союз предоставил Киеву льготное кредитное финансирование. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что Будапешт желает собственными силами профинансировать часть материальной помощи Украине.

Вам может понравиться

Штурмовик отряда «Крым» заявляет о снижении интенсивности артиллерийского огня со стороны ВСУ в плохую погоду

Как сообщает РИА Новости, один из бойцов российского подразделения «Крым», который сейчас находится на Запорожском участке фронта, рассказал о взаимосвязи погодных условий с интенсивностью работы артиллерии ВСУ. В плохую погоду

RusVesna сообщает о ситуации вокруг наступления ВСУ на Снигиревку

Портал «Русская весна» проанализировала всю доступную на данный момент информацию, которая касается наступления ВСУ и иностранных наемников на Снигиревку. Журналисты портала сообщают, что в Telegram-канале Кирилла Стремоусова появилась непроверенная информация

РИА Новости: США стремятся перекрыть кислород КНР

РИА Новости опубликовало статью согласно которой, одними из самых значимых событий в мире за последние дни стали выборы в Конгресс США а также ХХ партийный съезд в Китае. Автор материала