Итальянское издание Il Messaggero опубликовало информацию, согласно которой министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал заявление относительно того, что Италия прекратит поставлять оружие на Украину.

По словам главы Минобороны Италии, на данный момент принято решение о завершении поставок вооружения для киевского режима, которое было обещано прошлыми руководителями. Он сообщил, что страна не занимается очередным пакетом военной помощи для Украины. «Мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев», отметил глава Минобороны.

Однако Крозетто добавил, что НАТО и ЕС обсуждали необходимость поддержки Украины в экономическом плане. А именно – о выделении средств для того, чтобы восстанавливать разрушенную гражданскую инфраструктуру.

Раннее сообщалось, что правительство Венгрии выступило против того, чтобы Европейский союз предоставил Киеву льготное кредитное финансирование. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что Будапешт желает собственными силами профинансировать часть материальной помощи Украине.