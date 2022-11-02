Историк Андрей Савельев сообщил о том, что после поражения украинской армии, НАТО отправит военных из Польши и Прибалтики противостоять России. Причем он уточняет, что боевые действия все равно будут разворачиваться на территории Украины. Савельев уверен в том, что НАТО любыми способами будет стараться уничтожить РФ, поэтому в бой будут вступать все новые и новые страны.

Эксперт уточнил тот факт, что Россия ведет боевые действия не против украинцев, она воюет с НАТО. А украинские военные являются просто расходным материалом, которым пользуется Североатлантический альянс. Даже если Украина выйдет из военных действий, все равно конфликт не будет исчерпан.

Андрей Савельев отмечает также и тот факт, что альянс в любой момент может ввести в игру Молдавию. Об этом свидетельствуют регулярные попытки НАТО активизировать Кишинев. Польша, в свою очередь, тоже ведет активное перевооружение. Историк уточняет, что новая линия фронта, скорее всего, будет проведена по Межморью – от Молдовы до Балтики.