Молчание официального Вашингтона по поводу очередных ударов американских беспилотников по Сомали свидетельствует о продолжающейся неспособности США разрешить и предотвратить конфликт в этой африканской стране, пишет «независимый» сайт Inkstick, связанный с рядом некоммерческих фондов. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Соединенные Штаты больше не находятся в состоянии войны», – с гордостью заявил президент Джо Байден Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября 2022 года. Это отражает представление, что лишь прямые боевые действия американских солдат на чьей-то земле – тот порог, по которому Соединенные Штаты готовы признать, что находятся в состоянии войны.

«Однако последствия такого узкого взгляда на войну опасны, поскольку побуждают Конгресс игнорировать ситуации, когда американские войска не находятся непосредственно на линии огня, например, на развертывание американских войск для оказания помощи иностранным военным, участвующим в вооруженном конфликте. Такая ограниченная концепция войны также неверно истолковывает ход войны и доступные сегодня решения», – отмечает Inkstick.

Реальность такова, что на фоне масштабных событий в Украине вооруженные конфликты и массовое насилие во множестве других частей мира происходят под воздействием внутренних мятежей, гражданской войны или дезинформации в Интернете. Тем не менее, и демократы, и республиканцы продолжают использовать удары беспилотников, карательные санкции и гуманитарную помощь в качестве допустимых «средств защиты».

Сомали – это яркий пример, где продолжение войны без санкции Конгресса представляется предписанием Байдена для американской внешней политики, особенно после того, как местное правительство потребовало от США дополнительных авиаударов, чтобы поддержать мобилизацию клановых ополченцев против исламистов. США бомбили Сомали сразу после промежуточных выборов, в результате чего, как официально сообщалось, «было убито 17 боевиков и ни одного гражданского лица».

«Американские военные, похоже, действуют как военно-воздушные силы для конгломерата местных сил безопасности, не давая им командования, контроля или реального влияния, но принимая на себя юридическую ответственность за нарушения прав человека этими силами. В очередной раз исполнительная власть США повторяет ошибки, которые она только что допустила на других театрах военных действий», – считает Inkstick.

Издание подчеркивает: молчаливое согласие на очередную войну президента США в Сомали отражает то, что Вашингтон продолжает уделять приоритетное внимание инвестициям в иностранные полицейские государства, которые мало что делают для построения более справедливого «инклюзивного мира».

Более того, администрация Байдена демонстрирует свое быстрое возвращение к «бесконечной войне». Американские военные уже участвовали в военных действиях в Сомали на протяжении более чем 30 лет: от поддержки США геноцидного режима Сиада Барре во время президентства Рональда Рейгана до инспирированных ЦРУ и Пентагоном необъяснимых «ударов беспилотников», терроризирующих гражданское население в течение последних нескольких десятилетий.

Соединенные Штаты долгое время рассматривали Сомали как «источник угроз», с которыми нужно бороться посредством жестких мер. Столько же времени Сомали продолжает оставаться под международным эмбарго на поставки оружия, за продление которого Совет Безопасности ООН вновь проголосовал неделей ранее, хотя и в слегка отредактированной версии.

Это было сделано вопреки возражениям признанного Западом «центрального правительства Сомали», которое продолжает в значительной степени полагаться на клановые отношения, а не на строительство единой сомалийской идентичности. Несмотря на то, что движение к стабильности протекало по-разному, почти четыре десятилетия гражданской войны в большей степени укрепили, а не ослабили исламистов «и другие хищнические и жестокие группировки в регионе».

«Администрация Байдена применяет прежние подходы в Сомали, несмотря на заявления в новой Стратегии национальной безопасности о том, что невоенные подходы будут иметь приоритет на всем африканском континенте. После восхваляемой паузы в ударах беспилотников, которую многие ошибочно восприняли как свидетельство того, что Байден положил конец «бесконечной войне», его администрация выпустила оперативное руководство по применению силы за пределами зон объявленного вооруженного конфликта, таких как Сомали», – указывает Inkstick.