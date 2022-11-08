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В Сети продолжают распространяться слухи об огромном количестве потерь среди недавно мобилизованных бойцов российской армии в районе населенного пункта Макеевка. Однако Министерство обороны Российской Федерации опровергает данную информацию и указывает, что распространением подобных слухов занимается киевский режим.

Во время брифинга Национального центра управления обороной России было сказано, что украинские власти совместно со своими западными партнерами продолжают заниматься распространением дезинформации, которая направлена на создание панического настроения в гражданском обществе России, а также с целью дискредитации ВС РФ.

Министерство Обороны РФ сообщает, что мобилизованные бойцы продолжают с честью нести службу на линии фронта возле Макеевки и выполняют все поставленные перед ними задачи.

Напомним, что ранее в СМИ также появилась информация якобы о больших потерях в рядах морских пехотинцев 155-ой отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота, которые ведут наступательные действия под Павловкой. Эта информация также была опровергнута официальным обращением Минобороны РФ.

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