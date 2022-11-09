Правительство Индонезии изучает возможности сотрудничества в производстве учебно-тренировочного истребителя Як-130 с российской корпорацией «Иркут». Об этом сообщает военный портал TurDef. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Индонезия хочет сохранить хорошие отношения как с Россией, так и с США. Согласно западным источникам, этой азиатской стране на данный момент не хватает достаточных финансовых ресурсов для закупки истребителя Boeing F-15EX у США, но она подтверждает свои недавно озвученные обязательства по закупке этого истребителя. С другой стороны, Джакарта высказала желание поучаствовать в производстве российского учебно-тренировочного самолета Як-130.

Правительство Индонезии изучает возможности сотрудничества в производстве истребителя Як-130 с российской корпорацией «Иркут». Руководитель Администрации Президента Индонезии (Kepala Staf Kepresidenan /KSP) д-р Моелдоко встретился с генеральным директором корпорации «Иркут» Андреем Богинским в рамках только что прошедшей в Джакарте международной оборонной выставки, весьма значимого мероприятия для нее и других стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

Моэлдоко сказал, что правительство всегда было открыто для возможностей сотрудничества, предлагаемых Индонезии иностранными партнерами, в том числе в оборонном секторе. «Ссылаясь на потребности оборонного сектора, KSP поддерживает и готова навести рамки сотрудничества, которые будут изучены и после окончательной оценки утверждены в политике Министерства обороны», – сказал чиновник.

Моэлдоко также добавил, что российский Як-130 является в полной мере «подходящим самолетом для ВВС» Индонезии. В этой связи представляется актуальным «изучение вариантов сотрудничества» с Россией по его производству с участием индонезийского авиапроизводителя – компании PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Всего на сегодняшний день построено более 150 Як-130 в учебно-тренировочных и учебно-боевых версиях, которые используются в России, Белоруссии, Алжире, Бангладеш, Лаосе, Мьянме и Вьетнаме.