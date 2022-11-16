Как сообщает издание «Военное дело», украинская сторона сделала заявление, что за последние шесть месяцев боевых действий на ее территории, российская армия так и не смогла уничтожить ни одной установки РСЗО HIMARS. Это заявление украинских властей решил прокомментировать военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, украинская сторона в своем заявлении ссылается на данные, которые были опубликованы в американском научно-популярном журнале Popular mechanics. Военный эксперт утверждает, что это довольно неплохой американский журнал, однако его профиль далек от военной аналитики, соответственно, доверять такой информации нельзя.

Михаил Ходаренок указывает, что в Сети есть достаточно видео с подтверждением уничтожения РСЗО HIMARS на территории Украины, однако киевские власти запрещают их публикацию в медиа-ресурсах своей страны. Такой запрет поставлен американскими властями, для которых это будет существенной антирекламой своего ВПК.

По данным военного эксперта, на начало августа российские войска смогли уничтожить шесть РСЗО HIMARS, а к началу ноября это количество уже увеличилось до тринадцати.