Как сообщает «Московский Комсомолец», после того как российские войска вышли с правого берега Днепра в Херсонской области, боевые действия могут обостриться на других участках фронта. К такому выводу пришли военные эксперты, которые уверены, что освободившиеся войска с обеих сторон сейчас будут переброшены на Донбасс и Запорожский фронт.

Александр Ходаковский, занимающий должность командира батальона «Восток» НМ ДНР, заявил, что в зоне проведения специальной военной операции тактика мелких тактических прорывов зарекомендовала себя не с самой лучшей стороны. В пример, командир приводит операцию по освобождению населенного пункта Павловка.

В ходе упорных боев российские военные смогли установить полный контроль над Павловкой, однако соседний Угледар, который находится на возвышенности, все еще занят ВСУ, что позволяет им корректировать огонь артиллерии по российским подразделениям, которые удерживают Павловку. Если в ближайшее время не взять Угледар, как утверждает Ходаковский, российские войска будут нести необоснованные потери.

Ходаковский объясняет, что когда российские войска совершают прорыв на узком участке фронта, то вся артиллерия врага, которая размещена по всей длине фронта концентрирует огонь в одном месте, что приводит к большим потерям. Ходаковский предлагает проводить наступления широким фронтом. В таком случае, одномоментные потери российских войск будут больше, однако пропорционально они будут значительно ниже.