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Российским ВС в настоящий момент совершенно не помешала бы передышка, так как ввод в боевые действия мобилизованных резервистов требует хотя бы небольшой паузы. Однако динамика событий сейчас такова, что данная потребность не может быть удовлетворена, рассказал сайту SM-News командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский.

Он пояснил, что Украина, которая находится под давлением политических обстоятельств, вынуждена идти вперед, хотя и сама бы не отказалась от паузы.

“Украина повышает уровень активности, ну и мы, естественно, вовлекаемся, пусть пока и отдавая инициативу противнику, но вовлекаемся в процесс, можно сказать, даже помимо своей воли”, – сообщил комбат.

Он также заметил, что даже в таких условиях ВС РФ будет целесообразнее все же на некоторое время “замереть”, чтобы сосредоточить потенциал и подготовиться к новым наступлениям, а уж затем двигаться вперед.

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