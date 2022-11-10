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Как сообщает издание «Московский Комсомолец», первым и пока единственным областным центром, который полностью перешел под контроль войск РФ был город Херсон. В последствие, там был проведен референдум, по результатам которого Херсон стал полноправной столицей нового субъекта Российской Федерации. Однако, теперь российские войска вынуждены покидать Херсон и остальную освобожденную правобережную территорию Херсонской области. Такое решение было озвучено Сергеем Суровикиным и одобрено Сергеем Шойгу.

Из этого можно сделать вывод, что президент Российской Федерации ставит перед командованием специальной военной операции задачу, которая заключается не в получение побед в каждой локальной битве, а достижение полной и безоговорочной победы в целом в СВО. Причем в расчет не берется количество необходимых маневров российской армии, которые могут сильно испортить внутриполитическую ситуацию в стране.

Похоже на то, что военное командование вместе с Владимиром Путиным готовятся к долгой и изнурительной схватке в рамках СВО. Поэтому логика Кремля заключается в следующем, неважно, кто сейчас контролирует Херсон, важно то, кто будет контролировать новые субъекты Российской Федерации к завершению СВО.

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