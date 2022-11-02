Террористические действия киевского режима на военно-морскую базу в городе Севастополь побуждают ВС РФ к новым массированным ударам по критическим и энергетическим объектам Украины. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Он подчеркнул, что заявление Путина необходимо рассматривать, как намек на дальнейшие действия армии РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Первоочередным заданием для российских вооруженных сил является ликвидация войск противника. Следующий этап – это прекращение поставок вооружений со стран Запада. Также он отметил, что ВС России могут начать использовать гиперзвуковые ракеты.

Ну а последний шаг – обрезать Украину от Черного моря. Этого можно добиться путем взятия под контроль города Одесса. Хатылев подчеркнул, что длительный период Российская Федерация находилась на стадии выжидания. Однако, по его мнению, сейчас настал тот момент, когда Россия должна нанести ответные удары.