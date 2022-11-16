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Один из экспертов по вопросам систем ПВО Сергей Хатылев, ранее занимавший должность начальника зенитно-ракетных войск Командования спецназначения в Московском округе, заявил, что, судя по фотографиям, которые публикуют польские СМИ, можно сделать вывод о том, что на территории Польши упала одна из украинских ракет системы ПВО.

Хатылев утверждает, что по тем данным и фотографиям, которые уже доступны в Сети, можно сделать вывод с точностью примерно в 70-80% о том, что это обломки ракеты украинского зенитного комплекса. Вероятнее всего, по словам эксперта, это обломки ракеты, которые используются в комплексах С-300, однако, возможно, что это и ракета, которая используется в ЗРК «Бук». С уверенностью можно сказать только одно, что это точно не российская ракета «Калибр», которая имеет совершенно другую конфигурацию.

Также Хатылев не исключает такую версию, что, возможно, это не украинские ракеты системы ПВО, а польские. В любом случае, этот инцидент, по мнению эксперта, выглядит очень непонятно и провокационно.

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