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Один из обозревателей американского издания 19FortyFive Брент Иствуд опубликовал материал, посвященный возможностям модернизированного российского палубного истребителя МиГ-29. Сообщается, что версия российского истребителя МиГ-29К, предназначенного для палубного базирования, получила новый радар и улучшенный планер. Данный истребитель стоит на вооружении таких стран, как Россия и Индия.

Палубный истребитель МиГ-29К от обычной версии отличается увеличенной площадью крыла и усиленным шасси. Также для снижения заметности самолет был оснащен новым планером и электродистанционной системой управления.

Как сообщает американский обозреватель, российский истребитель МиГ-29К имеет возможность взлетать с палубы авианосца и приземлятся на нее как в дневное, так и в ночное время суток при любых погодных условиях, даже в тропиках в Индийском океане.

Новая РЛС под названием «Жук-МЭ», которой теперь оснащают истребитель, имеет возможность одновременно вести огонь по четырем целям. Также истребитель теперь имеет возможность поражать и наземные цели. На вооружении истребителя МиГ-29К могут стоять ракеты класса «воздух-земля», «воздух-воздух», а также противокорабельные ракеты.

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