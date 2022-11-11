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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возобновления переговоров Российская Федерация обязана выполнить его условия. Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что подобные требования украинского президента являются полным абсурдом. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Карасин подчеркнул, что Зеленский выражает «детское стремление» демонстрации силы, но он не может осознать того, что абсурдность выдвигаемых условий для начала переговорного процесса делает просто невозможным его осуществление.

Отметим, что президент Украины заявил, что киевские власти согласны на переговорный процесс с Кремлем только в том случае, если Российская Федерация согласится восстановить территориальную целостность Украины и возместит убытки от разрушений, полученных в результате боевых действий. Однако ранее, Зеленский делал заявления о том, что он не пойдет на переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным ни при каких условиях. После чего Зеленский подписал указ, о соответствующем запрете.

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