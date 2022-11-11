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Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что войска ВС РФ выстраивают укрепленную линию обороны по левому берегу реки Днепр. Соответствующую информацию опубликовали РИА Новости.

Губарева отметила, что на данный момент ведутся работы по созданию надежной линии защиты, возводятся специальные укрепительные сооружения. Она уточнила, что данные мероприятия проводятся по всему левобережью Херсонщины.

За маневрами подразделений ВС РФ наблюдали корреспонденты РИА Новости. Они сообщают, что все подразделения совершали передислокацию ночью. В обязательном порядке была соблюдена светомаскировка. Это делалось для того, чтобы БПЛА и другие средства разведки ВСУ не смогли производить атаки.

Напомним, что 9 ноября Командующий Объединенной группировки российских войск генерал Сергей Суровикин заявил, что было принято решение о перемещении войск ВС РФ с правого берега Днепра Херсонской области на левобережье с целью сохранения жизней личного состава и военной техники.

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