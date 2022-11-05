Как сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ, пять БМП-1, которые были переданы ВСУ Грецией, были сразу же уничтожены на территории Украины. Эти бронемашины были уничтожены во время наступления ВСУ в районе населенного пункта Берестовое, которое расположено в Харьковской области.

Также портал сообщает, что в ходе неудачной попытки наступать, ВСУ потеряли еще и 150 военнослужащих, 1 танк, 4 бронетранспортера и 9 легковых пикапов. Вся техника и личный состав, по информации греческого портала, были уничтожены огнем российской артиллерии, которая применяла 152-мм ракеты «Краснополь».

Также iskra.gr сообщает, что Греция поставила на территорию Украины РСЗО РМ-70. ВСУ применяют данную технику в основном на южном фронте в районе Херсона. По информации греческого портала, две РСЗО уже были уничтожены российскими войсками.

Другой греческий портал pronews.gr сообщает, что украинское командование отправило греческие БМП-1 в бой сразу же после того, как они появились на территории Украины. Командование ВСУ даже не успели закрасить распознавательные знаки греческих вооруженных сил. Причем, как отмечает автор статьи, теперь греческие острова, которые должны быть под защитой армии Греции, остались без БМП-1. На замену отправленным в Украину бронемашинам так ничего и не прислали. Этот факт подтверждает и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.