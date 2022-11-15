Как сообщает американский портал 19FortyFive, китайские военные инженеры разработали гиперзвуковую ракету YJ-21, которая способна поразить американский авианосец.

В материале издания говорится, что китайская противокорабельная ракета YJ-21 может быть запущена с самолета или с надводного военного корабля. Впервые она была показана на 14-ом международном авиасалоне Airshow China, который принимал китайский город Чжухай 13 ноября.

Американские аналитики издания уверены, что эта гиперзвуковая ракета позволит Китаю изменить баланс международных военно-морских сил в свою пользу. Так как все эксперты называют китайскую ракету YJ-21 убийцей авианосцев.

Технические характеристики китайской ракеты следующие: максимальная скорость составляет до десяти Махов, а максимальная дальность полета составляет 1726 километров. Такая скорость полета создает реальную угрозу американской боевой системе Aegis, которая стоит на вооружении американских авианосцев и военных кораблей сопровождения.