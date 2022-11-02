Как сообщает РИА Новости, украинские власти, в лице советника главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, заявили, что мощный взрыв, которые слышали местные жители сегодня, связан с уничтожением найденных саперами боеприпасов.

В своем Telegram-канале Антон Геращенко написал, что ровно десять минут назад большая часть киевлян слышал очень мощный взрыв. Советник главы МВД Украины призвал жителей столицы не паниковать и сообщил, что взрыв прогремел в результате уничтожения боеприпасов, которые были найдены саперами на территории Киевской области. Саперами были ликвидированы боеприпасы, которые остались после боевых действий.

Также накануне взрывов, Киевская областная военная администрация уже сообщала, что в среду будут проводится работы по ликвидации неразорвавшихся боеприпасов в Бучанском районе. А в Вышгородском районе пройдет тренировка саперов, поэтому местные жители могут слышать взрывы в Киевской области.