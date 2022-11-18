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Издание «Московский Комсомолец» опубликовало интервью лидера Союза десантников России и Героя Советского Союза гвардии генерал-полковника Валерия Востротина с журналистом «Армейского стандарта». Именно этот боевой генерал командовал знаменитой 9-ой парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского отдельного полка ВДВ.

Журналист издания спросил у генерала Востротина, что необходимо Россие для победы в СВО. Востротин ответил, что российский народ располагает всем необходимым для победы в спецоперации. По его мнению, простым людям нужно просто верить в свою армию и храбрость каждого российского воина.

Также Востротин сказал, что, по его мнению, сейчас в России нужно вспомнить о тех лозунгах, которые когда-то помогли советскому народу победить в Великой Отечественной войне, а именно «Все для победы! Все для фронта!». Именно по этой причине Союз десантников России с момента начала СВО собрал более 180 миллионов рублей, на которые была закуплена и отправлена на фронт необходимая экипировка и припасы.

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