Известное американское издание Politico выпустило материал с хронологией событий ракетного инцидента, который произошел на территории Польши.

Издание сообщает, что сразу же после того, как в Сети появилась информация о падении ракет неизвестного происхождения на территории Польши, то президент Украины совместно с министрами обороны некоторых стран ЕС заявили, что ответственность за ракетный удар лежит на России. Такую версию сразу же подхватили польские СМИ, которые сразу же написали о возможности применения пятой статьи НАТО о коллективной безопасности.

В то же время Белый Дом в лице Джо Байдена заявил, что сначала необходимо дождаться результатов официального расследования, прежде чем делать выводы. После этого польские власти заявили, что вероятнее всего ракетный обстрел территории Польши был произведен украинскими ракетами ПВО, которые пытались сбить российскую крылатую ракету.

Американский генерал Джеймс Макконвилл, занимающий должность начальника штаба армии США, заявил во время специального брифинга, что официальный отчет польских экспертов требует более детального изучения, а пока все стороны должны сохранять спокойствие.

На том же брифинге председатель Палаты представителей по делам ВС США Адам Смит заявил, что в любом случае вина за инцидент с упавшими ракетами лежит целиком и полностью на России, так как причиной произошедшего является агрессия России против Украины.

Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД РФ, в свою очередь заявила, что правительство США всегда исходит из своих политических целей в вопросах «назначения ответственных», а не из результатов реальных расследований.