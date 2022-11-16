Бывший командир польского специального подразделения генерал Роман Полько высказал свое мнение, относительно падения ракеты на польскую территорию. Он отметил, что данное происшествие требует изучения и документирования. Об этом сообщает издание «Pravda.ru».

Польский генерал сделал предположение, что «российские ракеты могли упасть на территорию Польши», ведь часть украинской критической инфраструктуры, по которой РФ наносит массированные ракетные атаки, находится недалеко от польской границы. Однако он отметил, что «это не нападение России на НАТО, ведь это было бы самоубийством».

Генерал Полько сказал, что упавшие ракеты «шальные». Именно поэтому он отметил, что Североатлантический альянс должен усилить системы противовоздушной обороны с восточного флага, в том числе и территорию Украины.

Отметим, что экс-посол Польши Витольд Юраш заявил, что использовать системы ПВО и ПРО для защиты городской инфраструктуры не реально, так как данные системы используются для защиты военных баз и авиабаз.