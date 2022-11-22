Конфликт на Украине стремится к опасной эскалации, и для НАТО во главе с США пришло время обратить внимание на возможности, достижимые за столом для переговоров. Об этом пишет в своей статье для The EurAsian Times индийский генерал-майор (в отставке) С.Б. Астана. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Конфликт на Украине стремится к опасной эскалации с многоплановыми угрозами, начиная от ядерных обвинений до нацеливания на энергосистему и взаимных атак беспилотников, что придали ему новый импульс спустя девять месяцев после его начала», – отметил генерал Астана.

Он также напомнил, что генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, «хорошо разбирающийся в военных аспектах конфликта, высказался о реальной военной ситуации в Украине, призвав к дипломатии и переговорам». Это требует серьезного внимания со стороны американских лиц, принимающих решения, их последователей из НАТО и Зеленского.

«Заявление Украины о том, что ее контрнаступление якобы идет хорошо, и при условии постоянной финансовой и военной поддержки со стороны НАТО, возглавляемого США, дает ей основания полагать, что продолжение борьбы за возвращение всей утраченной территории выполнимо и предпочтительнее переговоров с русскими. Но это крайне опасное заблуждение», – отмечает индийский генерал.

Следует учитывать, что Россия также заметно изменила свою стратегию. С военной точки зрения, закрепление своих успехов, передислокация войск в дружественных России районах являются разумными вариантами. Отход на восточный берег Днепра позволяет занять более прочную оборонительную линию и уплотнить порядки войск для продолжения наступления в районе Донецка.

«С российской точки зрения, украинская энергосистема и другие ключевые объекты инфраструктуры являются такой же целью для двойного использования (гражданского и военного), как и российский мост в Крым; в результате нападение на них окажет более значительное влияние на подрыв решимости украинцев воевать, чем ближний бой в проукраинских районах. Кроме того, намеки России на применение ядерного оружия в Украине в случае угрозы «территориальной целостности» будет и впредь препятствовать вступлению НАТО в контактную войну с Россией, несмотря на случайные инциденты, такие как с ракетой в Польше», – пишет генерал Астана.

В то же время, по его мнению, преувеличенные успехи «украинских контрнаступлений» могут напрасно воодушевить НАТО. По реалистичной военной оценке, даже если в Украину будут вложены миллиарды долларов, на местах мало что изменится. Генерал Милли – не единственный голос, выступающий за дипломатический курс.

«С точки зрения США, они уже достигли многих своих целей. Газопроводы «Северный поток»-1 и -2 не действуют, а влияние России на ЕС уменьшается. ЕС вынужден продолжать закупать дорогую нефть и военную технику. Россия стала теперь менее сильна, и доминированию США над ЕС больше не угрожает опасность с ее стороны. Поэтому пришло время «приватно» сказать Зеленскому, чтобы он сменил свою риторику, потому что США публично не захотят брать на себя бремя компромисса по поводу «потерянной территории»… США теперь нужны переговоры и затем, чтобы получить прибыль от контрактов на восстановление Украины, которые по факту будет оплачивать весь ЕС», – считает генерал Астана.

По его мнению, США охотно поддерживают опосредованные или теневые конфликты после болезненных уроков в Афганистане. Однако по мере развития альтернативных глобальных/локальных финансовых систем контроль США над нынешней глобальной финансовой системой будет постепенно подрываться. Следовательно, Америка уже не сможет претендовать на звание абсолютного победителя. Ось Россия-Иран-Северная Корея также будет новой крупной проблемой для США.

«Продолжая помогать Украине в гибридной операции «до последнего украинского бойца», США и НАТО будут продолжать публично призывать Россию к прекращению конфликта. Продолжение конфликта Западом не сделает Европу более мирной – с миллионами беженцев, смешанными с активизированными наемниками, и длинной границей с агрессивно перенастроенной Россией», – подчеркивает индийский генерал.

Ряд стран ЕС, такие как Венгрия, уже выступают против предоставления Украине бесконечной материальной поддержки. ЕС придется увеличить свой оборонный бюджет, уступив при этом некоторые суверенные решения США, чтобы в долгосрочной перспективе успешно противостоять России. Однако и Украина, и ЕС должны задать себе вопрос: будут ли когда-нибудь США рисковать Нью-Йорком и Вашингтоном, чтобы спасти Киев или Польшу?

«В соперничестве больших держав на Украине мир хочет, чтобы этот конфликт закончился, поскольку он делает всех более восприимчивыми к инфляционному давлению и вызывает беспрецедентную энергетическую и продовольственную катастрофу. Поскольку России еще не удалось добиться своих стратегических целей на местах, убедив НАТО снять санкции, переговоры кажутся сложными. С другой стороны, политическая иерархия НАТО во главе с США считает, что продолжающийся опосредованный конфликт без бремени все еще является удобным вариантом… Хотя Пентагон, кажется, уже смиряется с новой реальностью», – заключает генерал Астана.