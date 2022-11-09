Как сообщает портал «Русская весна», в районе населенного пункта Снигиревка активизировались боевые действия. В некоторых блогах уже появились новости с громкими фейковыми заголовками, что российские подразделения были выбиты из этого населенного пункта.

Однако в действительности в окрестностях Снигиревки российские военные смогли подготовить очень мощную линию обороны, взять которую противнику будет не так просто.

На этом участке фронта за оборону отвечают подразделения десантников и мотострелков, которые прочно стоят на страже линии боевого соприкосновения. Стабильной связи в этом районе нет, следовательно, все громкие заявления, которые сейчас публикуют в Сети, невозможно проверить.

Поэтому по предварительным данным, которыми располагает портал «Русская весна», масштабного наступления ВСУ на этом участке фронта еще не было. Однако, артиллерия в этом районе не умолкает с обеих сторон. Причем российские артиллеристы сообщают, что целей для поражения на этом участке, которые предоставляет разведка, предостаточно.