По сообщению издания «Свободная Пресса», 29 октября во время боев на Угледарском направлении погиб российский боец Максим Шманин с позывным «Плацкарт». Отмечается, что Шманин был ярым болельщиком ЦСКА. Тело 44-летнего погибшего было передано в родной населенный пункт – село Константиново (Подмосковье). На похороны прибыло более 100 фанатов клуба. Во время похорон фанаты, придерживаясь своей традиции, подняли руки вверх, с зажженными красными огнями.

Командир отряда «Восток» Александр Ходаковский отметил в своем Телеграм-канале, что «товарищи провожали в последний пути Воина Света». Он подчеркнул, что показательным является тот факт, что из прибывших фанатов никто не отправился обратно домой. У них появилась дополнительная мотивация продолжать воевать с противником.

Стоит отметить, что на фронт прибывают фанаты таких клубов, как ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Динамо». Они формируют свои собственные добровольческие «клубные» команды.