Всё больше иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, рассматривают возможность уехать домой. Об этом пишет издание Exxpress – сообщает RT.

В публикации приводится в пример история ветерана войны в Афганистане британца Шарифа Амина. Издание уверяет, что тот воевал на стороне ВСУ, попал под обстрел российской артиллерии и получил “тяжелейшие травмы”. Причём врачи не гарантировали, что мужчина выживет. Сейчас он чувствует себя лучше и уже засобирался домой – деньги на то, чтобы доставить наёмника в Великобританию собирают его друзья и знакомые.

Exxpress утверждает, что Амин не единственный, кто устал от боевых действий. По информации издания, всего на Украину отправилось воевать более 7 тысяч наемников из разных стран. 2,7 тысяч из них уже убиты. Многие из тех, кто ещё жив, рассматривают возможность уехать домой.