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Как сообщает «ИноСМИ», европейские страны переживают сейчас не лучшие экономические времена из-за подорожания всех видов энергоресурсов. Именно поэтому на фоне энергетического кризиса, который начал набирать обороты в Евросоюзе, крупные европейские предприятия начали присматриваться к США, как к возможному месту перевозки своих мощностей в ближайшем будущем.

Энергетический кризис в Европе только начинает усугубляться, а впереди очень сложные зимние месяцы, которые грозят стать самыми трудными для европейского бизнеса за всю историю Европейского союза. На этом фоне Соединенные Штаты Америки выглядят куда как более привлекательно с точки зрения ведения бизнеса. Уже большое количество разных предприятий и фабрик обратились к американской стороне за финансовой помощью. Это может стать настоящей проблемой для европейского бизнеса уже в ближайшем будущем.

Недавно Байден посещал Германию и во время своего визита заявил, что США готовы оказывать помощь предприятиям Европейского союза. Однако, как сообщают местные немецкие СМИ, ситуация в самой Германии, на фоне других европейских стран, не такая удручающая. Поэтому необходимо искать способы решения проблемы своими силами.

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