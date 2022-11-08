По сообщению издания «Свободная Пресса», страны Европейского союза все чаще прибегают к критике действий американского руководства. США заставили Европу отказаться от российских энергоресурсов, тем самым извлекли выгоду в свою пользу. Некоторые предприятия, базировавшиеся в странах Европы, закрылись либо перенесли свои производства на территорию Штатов. Однако американскому правительству и этого оказалось мало.

Президент США еще в августе подписал «Закон о снижении инфляции», согласно которому налоговые субсидии будут расширенными на покупку автомобилей, которые будут собраны в США и оснащенные аккумуляторами местного производства. Для ЕС данный закон является дискриминацией продукции, выпускаемой в Европе.

Глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр дал комментарий, относительно принятого американцами закона. Он подчеркнул, что европейские производители несут большие потери из-за утраты конкурентоспособности, которую вызывает разница стоимости энергоносителей в Европе и США. Также Брюно Ле Мэр отметил, что не стоит позволять Штатам стать экономическим лидером за счет европейских стран.