Украинское военное командование обратилось к Германии с запросом на срочную поставку ракет для ранее переданного немецкого комплекса ПВО/ПРО IRIS-T, поскольку российские войска продолжают наносить удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины. Об этом сообщает EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Первая из четырех обещанных Германией систем ПВО IRIS-T была доставлена в Украину в октябре, вскоре после начала серий массированных российских атак с воздуха объектов украинской энергетической инфраструктуры. Однако похоже, что перед Украиной уже встала проблема обеспечить немецкий ЗРК достаточным количеством ракет, причем это случилось намного раньше, чем следовало из многократно повторенных украинской стороной заявлений о «почти израсходованных» запасах высокоточного оружия у России.

Согласно прежним сообщениям немецких официальных лиц, на Украину была отправлена одна только что изготовленная система IRIS-T SLM и «полный боекомплект» к ней, хотя точное количество зенитных ракет и их конкретные типы не разглашались.

Теперь официальный представитель командования ВВС и ПВО Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телевидения, что Украина остро нуждается в пополнении ракет для германской системы IRIS-T. «Это действительно отличный комплекс, по сути, новое поколение систем ПВО… Нам нужно еще больше этого оружия, потому что оно призвано заменить наши старые системы», – сказал Игнат.

В настоящее время ВСУ активно эксплуатируют германский ЗРК IRIS-T и поставленные из США два ЗРК NASAMS для попыток борьбы с российскими ракетами. Призывая Германию прислать больше ракет для IRIS-T, Игнат отметил, что не будет раскрывать никаких более конкретных подробностей об украинских запасах зенитных ракет «из соображений безопасности».

«Немецкая система ПВО IRIS-T получила высокую публичную оценку от высших эшелонов политического и военного руководства Украины за свои боевые характеристики. За последний месяц появилось несколько видеороликов, демонстрирующих, как зенитные ракеты перехватывали и уничтожали отдельные дозвуковые российские ракеты, такие как крылатая ракета «Калибр», в условиях массированных атак со стороны России», – пишет EurAsian Times.

Однако, как отмечает издание, стоимость немецких ракет IRIS-T считается очень высокой – она в несколько раз выше, чем у многих российских целей, таких как беспилотники-камикадзе, которые им было поручено уничтожить.

Производитель IRIS-T – немецкая компания Deihl – заявляет, что этот ЗРК «наиболее эффективен при использовании совместно с системой противоракетной обороны Patriot PAC-3» американского производства, имеющей большую максимальную высоту полета. В связи с тем, что в настоящее время рассматривается вопрос о вооружении Украины ЗРК Patriot, потребность в достаточном количестве ракет-перехватчиков для уже находящейся в эксплуатации на Украине системы IRIS-T, еще более возрастет.

Помимо того, что военное командование Украины запрашивает ракеты для своей системы IRIS-T, в EurAsian Times привели «аналогичный случай недостаточного и нерегулярного снабжения» другой ключевой германской системы вооружений.

Согласно недавнему сообщению немецкого издания Der Spiegel, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 продолжают широко использоваться на поле боя, но украинские войска испытывают серьезные трудности с их обслуживанием и ремонтом из-за нехватки запасных частей. В целом уже 14 платформ PzH 2000 из тех, которые Германия передала Украине, столкнулись с подобными «непредвиденными проблемами», что «поставило под угрозу их боеспособность».

По данным Der Spiegel, сейчас большинству германских гаубиц на Украине требуется ремонт, главным образом – из-за их очень частого использования. Украинские артиллерийские расчеты выпускают до 300 снарядов в сутки из каждого орудия, что превышает штатные нормативы и приводит к значительным повреждениям артсистемы.

При этом Германия, похоже, уже приступила к процессу организации отправки Киеву дополнительных ракет для ЗРК IRIS-T. Согласно информации, размещенной на сайте федерального правительства Германии, эти ракеты значатся, как находящиеся «в стадии планирования или реализации» для поставок Украине. Но это указано в общей привязке к тому факту, что, помимо одного ЗРК, доставленного на Украину в октябре, предполагается поставить остальные три системы в следующем году.

Еще в июльском сообщении немецкой газеты Welt am Sonntag впервые было указано, что Украиной запрашивалось разрешение правительства Германии на покупку 11 систем ПВО/ПРО IRIS-T, а также оказание Германией финансовой помощи для их приобретения, которое обошлось бы примерно в 1,5 миллиарда евро. Позже Германия согласилась на поставку Украине всего четырех систем IRIS-T, которые еще требовалось произвести, а не передать из собственных арсеналов.

«Пока что Россия продолжает обрушивать ракеты по целям на Украине и разрушать ее инфраструктуру, и отчаяние украинских войск в необходимости улучшения противовоздушной обороны становится все более ощутимым», – заключает EurAsian Times.