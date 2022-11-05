Корпорация General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) подтвердила готовность поставить Украине тяжелые ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии MQ-9, способные нести ракеты Hellfire. Об этом сообщает The EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Представитель GA-ASI завил, что компания намерена поставить Киеву беспилотник семейства MQ-9 в рамках более широкого пакета помощи для Восточной Европы, но уклонился от указания точных сроков этой поставки и конкретного типа модели БПЛА.

Правительство США рассматривает запрос Украины на тяжеловооруженные беспилотники как минимум с апреля. Согласно ряду прежних сообщений, в качестве одного из вариантов планируется отправить в Украину беспилотник MQ-1C Grey Eagle («Серый Орел»), разработанный General Atomics, который формально не является моделью семейства MQ-9.

Тем не менее, поставке этих дронов в основном препятствуют опасения по поводу конфиденциальности технологии и выживания в оспариваемом воздушном пространстве. Официальные лица в Вашингтоне особенно обеспокоены тем, что это может снизить боеготовность вооруженных сил США, если беспилотник будет поставляться из их запасов.

Кроме того, «некоторые украинские чиновники и летчики-истребители считают, что «Серый орел» будет неэффективен на поле боя. Они опасаются, что современные российские системы ПВО могут легко сбить MQ-9», – отмечает EurAsian Times.

General Atomics в своем пресс-релизе также связывает с конфликтом в Украине недавнее подписание лизингового соглашения с Польшей на поставку беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper («Жнец»). В том же документе объявлено, что стоимость продажи неуказанного количества дронов этого типа составляет 70,6 млн долларов.

В последнее время Варшава активно занимается закупками и модернизацией, заключая соглашения о закупке ракетных установок корейского производства, легких боевых самолетов, танков и гаубиц. В дополнение к этому MQ-9A Reaper улучшит возможности Польши по проведению постоянной воздушной разведки, наблюдения и рекогносцировки для поддержки своих вооруженных сил.

«С 2019 года ВВС США эксплуатируют американские дроны MQ-9A в Европе, действуя именно из Польши», – напоминает EurAsian Times.

По данным GA, в настоящее время операторами MQ-9A являются США, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды и Испания. Бельгия и Великобритания обладают версией дронов MQ-9B. Компания также упомянула, что конфигурация для целей морского наблюдения и разведки MQ-9B (SeaGuardian) недавно начала работу для сил Береговой охраны Японии.

Беспилотник MQ-9A Reaper может летать на высоте до 15 км, развивать скорость до 450 км/ч и иметь максимальный срок полета в 27 часов. Он может нести полезную нагрузку массой до 1746 кг, включая 1361 кг для размещения на внешней подвеске. «Жнец» дает возможности для ведения длительного наблюдения с использованием полноэкранного видео, радара с синтезированной апертурой/индикатора движущихся целей и морского радара.

«Новейшая версия конфигурации дрона MQ-9A – Block 5 – имеет отказоустойчивую систему управления полетом и архитектуру системы авионики с тройным резервированием, что делает его невероятно надежным, превосходя по этому показателю стандарты надежности пилотируемых самолетов», – указывает EurAsian Times.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что прототип последней версии самого мощного в арсенале США беспилотника MQ-1C Grey Eagle 25М от General Atomics будет досрочно, до проведения летных испытаний, направлен в Европу для тестовых испытаний в реальных операциях военных США и ряда других стран НАТО.