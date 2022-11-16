Судя по многим сообщениям в СМИ и социальных сетях, Россия смогла захватить неповрежденными ракеты американской «высокомобильной артиллерийской ракетной системы» (HIMARS), и теперь исследует это оружие на предмет выявления его слабых мест. Об этом пишет EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

РСЗО M142 HIMARS является одной из наиболее важных систем вооружения, наряду с Javelin и легкой гаубицей M777, которыми США оснастили Украину в рамках своей «военной помощи». Комплекс из шестиствольных ракетных пусковых установок смонтирован на колесном грузовике. Ракеты наводятся на цель с помощью спутниковой навигации и способны доставлять различные боеприпасы по целям на расстоянии чуть более 70 километров.

«Что касается Украины, комплексы HIMARS позволили ей заполнить пробел в своих артиллерийских системах. Сочетание точности и дальности действия американской системы стало заметным улучшением по сравнению с имеющимися советскими системами 122-мм «Град», 200-мм «Смерч» и 220-мм «Ураган», которые в целом представляли собой неуправляемые ракеты», – отмечает обозреватель EurAsian Times.

Системы HIMARS первоначально смогли добиться многих тактических успехов, но уже вскоре Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили несколько пусковых установок HIMARS и перехватили не менее сотни ракет с помощью своих средств ПВО.

По оценкам EurAsian Times, российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности «Бук-М3» стал фаворитом для атаки на HIMARS. Способный обнаруживать цели, летящие на высоте до пяти метров, «Бук-М3» экстраполирует точное местоположение пусковой установки, отслеживая несколько ракет, выпущенных из пусковой установки через короткие промежутки времени.

EurAsian Times ранее провела сравнительный анализ эффективности HIMARS и ее российского аналога 9A54 «Торнадо», по итогам которого последний выглядит намного предпочтительнее: он дешевле, обладает большей дальностью полета и большей полезной нагрузкой. Имея более совершенный аналог, что Россия будет в таком случае «изучать» у HIMARS?

Эксперты издания считают, что Россия уделит особое внимание системе наведения ракеты HIMARS и усилит меры противодействия, разработанные против нее ранее, что еще больше ограничит эффективность этого оружия. В частности, это отметил бывший научный сотрудник индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) «Джи» Рави Гупта.

«Вероятно, в России глубже изучат ключевые свойства ракеты HIMARS и найдут ее слабые и слепые зоны, из-за которых она не попадет в цель. После определения точных контрмер следующим шагом, возможно, будет создание собственного более качественного продукта, который устранит недостатки захваченной системы», – сказал Гупта.

Аэродинамические характеристики корпуса ракеты – еще одна область, которую российские инженеры также могут попытаться изучить. Но по поводу аспекта «обратного инжиниринга» в целом, Гупта считает, что Россия вряд ли будет реконструировать все, начиная от системы наведения ракеты HIMARS, управления наведением, материалов и двигательной установки.

«Известно, что Россия обладает передовыми возможностями в области металлургии, в то время как США более продвинуты в области композитных материалов, включающих углеродные волокна. Но это не значит, что России совсем нечего противопоставить конкурентам по углепластикам, а США – в металлургии. Есть области, в которой одна из стран немного продвинулась вперед, при этом сохраняя значительные возможности в других областях», – пояснил Гупта.