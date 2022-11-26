В Китае заявляют, что путем секретных переговоров с США по закулисным каналам именно Пекину удалось предотвратить переброску польских истребителей МиГ-29 в Украину. Об этом сообщает The EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Вмешательство Китая заставило США отклонить предложение Польши передать свои истребители МиГ-29 под управление Соединенных Штатов для последующего их использования в составе ВВС Украины. Эта информация получила огласку благодаря разоблачениям британского журналиста Оуэна Мэтьюза в еженедельном журнале The Spectator.

«Пекин играет важную закулисную роль в управлении последствиями продолжающегося украинского кризиса, хотя публично он ведет себя сдержанно. Реальную позицию Китая в отношении продолжающегося российско-украинского конфликта трудно определить. Пока Пекин предлагал Москве лишь дипломатическую и информационную поддержку, в рамках которой регулярно обвинял США в нагнетании напряженности в отношениях с Россией», – отмечает EurAsian Times.

В октябре министр иностранных дел Китая Ван И объявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что «Китай будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и руководстве российским народом», о чем сообщили государственные СМИ Китая. Кроме того, Ван И пообещал «углубить контакты с российской стороной на всех уровнях».

В то же время Китай воздерживается от оказания какой-либо существенной военной помощи военным усилиям России на Украине, что вынуждает Москву обращаться к Ирану по вопросам военного сотрудничества.

В сентябре в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН Ван И заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Китай «остается открытым для диалогов и обменов с НАТО и готов совместно способствовать здоровому и устойчивому развитию двусторонних отношений». Ключевым приоритетом Пекина является то, чтобы в конфронтации Россия-НАТО «избежать любой ядерной эскалации и помочь достичь прекращения огня».

Это было засвидетельствовано во время недавнего саммита G20 на Бали, где председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что мир «необходимо предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте», что стало редким примером публичного согласия между США и Китай против России. Си также публично призвал «вернуться к дипломатии и подчеркнуть безотлагательность поиска мирного решения».

Поэтому, по словам Мэтьюза, мартовское предложение Польши поставить Украине весь свой парк истребителей МиГ-29 вызвало беспокойство у китайцев, поскольку грозило серьезной напряженностью в отношениях между НАТО и Россией. Сами эти польские истребители были ранними версиями МиГ-29А/В еще советского производства.

К настоящему времени они характеризуются «низким уровнем надежности» и дорогостоящим обслуживанием. Самолеты были изготовлены в начале 1980-х годов для ВВС ГДР, и в том числе из-за высоких затрат на их техническое обслуживание в 2003 году (уже более чем десятилетие после объединения Германии) Люфтваффе передало Варшаве 22 истребителя МиГ-29 по символической цене 1 евро за единицу.

По оценкам военных экспертов, в оперативном отношении эти МиГ-29 раннего поколения вряд ли имели бы какое-либо значение для Украины на поле боя против намного более мощных российских самолетов Су-30СМ и Су-35С, которые полностью превосходят истребители ВВС Украины.

Однако поставка истребителей Украине страной-членом НАТО стала бы «важным символическим, хотя и не обязательно значимым в оперативном отношении шагом к прямому вовлечению НАТО в конфликт», пишет Мэтьюз, по словам которого, Китай предотвратил этот шаг.

Первоначальные сообщения в марте гласили, что США «положительно» рассматривают предложение Польши отправить свои МиГ-29 на Украину в обмен на последующие поставки усовершенствованных американских истребителей F-16. Однако позже Пентагон отверг инициативу Польши о том, что она передаст свои истребители МиГ-29 авиабазу, принадлежащую США, для использования Украиной.

По словам Мэтьюза, в «срочной и конфиденциальной инициативе по скрытым каналам» участвовали бывшие европейские лидеры и высокопоставленные чиновники, и она была поддержана китайцами, что изменило мнение Вашингтона. «Благодаря неофициальным контактам между Вашингтоном и НОАК обе стороны согласились, что, если США прекратят сделку по МиГу, генералы НОАК сделают все возможное, чтобы обезвредить ядерную угрозу президента Путина на оперативном уровне», – утверждает Мэтьюз.