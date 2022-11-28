28 ноября в эфире одного из эстонских телеканалов под названием ERR подполковник Каарела Мяэсалу, занимающий должность офицера Генерального штаба Сил обороны, заявил, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов.

По словам эстонского офицера Генштаба, обострение боевых действий на территории Украины привело к значительному увеличению интенсивности артиллерийской стрельбы, что, в свою очередь, резко повлияло на расход боеприпасов.

Подполковник отмечает, что запасы артиллерийских боеприпасов на складах стран НАТО не безграничны. Причем, по словам офицера, Украина не может производить на своей территории достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

Именно по этой причине командование ВСУ стремится полностью перейти на западные виды вооружений, чтобы закупать боеприпасы прямо на военных заводах Запада, которые и так уже работают на полную мощность.