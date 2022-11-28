Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

28 ноября в эфире одного из эстонских телеканалов под названием ERR подполковник Каарела Мяэсалу, занимающий должность офицера Генерального штаба Сил обороны, заявил, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов.

По словам эстонского офицера Генштаба, обострение боевых действий на территории Украины привело к значительному увеличению интенсивности артиллерийской стрельбы, что, в свою очередь, резко повлияло на расход боеприпасов.

Подполковник отмечает, что запасы артиллерийских боеприпасов на складах стран НАТО не безграничны. Причем, по словам офицера, Украина не может производить на своей территории достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

Именно по этой причине командование ВСУ стремится полностью перейти на западные виды вооружений, чтобы закупать боеприпасы прямо на военных заводах Запада, которые и так уже работают на полную мощность.

Вам может понравиться

Российский президент Владимир Путин назвал главную ошибку во взаимоотношениях с Украиной

Как сообщает «Московский Комсомолец», еще в начале недели Дмитрий Кулеба, занимающий пост министра иностранных дел Украины, призвал мировое сообщество поддерживать киевский режим деньгами и вооружением. При этом становится совершенно очевидным,

Поляки назвали «комедией» идею правительства о передаче Украине ЗРК Patriot

Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что недавно предложенные Германией для Польши зенитно-ракетные комплексы Patriot следует передать Украине. Реакция в Польше на эту идею стала преимущественно критичной. Перевод основных положений

EurAsian Times: Украина уже истощила боезапас зенитных ракет поставленного Германией комплекса IRIS-T

Украинское военное командование обратилось к Германии с запросом на срочную поставку ракет для ранее переданного немецкого комплекса ПВО/ПРО IRIS-T, поскольку российские войска продолжают наносить удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины.