Как сообщает издание «Свободная пресса», российская армия продолжает вести охоту на средства контрбатарейной борьбы ВСУ. США поставили на территорию Украины огромное количество систем РЛС различного класса и назначения, однако российские барражирующие боеприпасы методично уничтожают подобную технику украинских военных. «Ослепшие», в результате уничтожения контрбатарейных радаров, подразделения ВСУ не могут активно противостоять российским военным.

Приоритетной целью для военнослужащих РФ, которые находятся на передовой, является американский комплекс контрбатарейной борьбы AN/TPQ. Сообщается, что только за ноябрь было уничтожено 9 подобных комплексов. За октябрь российским военным удалось уничтожить такое же количество комплексов иностранных РЛС. Можно наблюдать улучшающуюся тенденцию по уничтожению подобной техники российскими военными.

Большая часть американских систем РЛС были ликвидированы на Донбассе, где украинским военным приходиться располагать их как можно ближе к линии фронта. Обычно американский комплекс контрбатарейной борьбы устанавливается на базе бронемашины HMMWV.