Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня, 10 ноября, сообщил, что, по его мнению, вывод российских войск из Херсона является верным решением. Он отметил, что продолжит играть роль посредника в переговорах России и Украины.

«Решение российской стороны по Херсону – положительный момент», – подчеркнул турецкий лидер. Эрдоган также прокомментировал тот факт, что причиной возобновления участия РФ в зерновой сделке являются «доверительные отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Турции также подчеркнул, что планирует обсудить с Владимиром Путиным на встрече «большой двадцатки» российские зерновые поставки в страны, которые в них нуждаются. В случае отсутствия президента РФ на саммите G20, который состоится в Индонезии, Эрдоган планирует решить данные вопросы в телефонном режиме.

Отметим, что Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20. Об этом сегодня сообщил прес-секретарь президента. Представлять РФ будет глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.