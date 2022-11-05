Как сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на Юлию Перо, экстрасенса и ясновидящую, Украина перестанет существовать как самостоятельное государство. Экстрасенс рассказала изданию, что, по ее мнению, Россия сможет выполнить все намеченные задачи в рамках специальной военной операции на Украине в полной мере уже к концу 2023 года. Однако Перо уточняет, что конфликтная ситуация между Российской Федерацией и западными странами к тому времени еще не будет разрешена.

Юлия Перо отмечает, что полноценное завершение конфликта с Западом вероятнее всего произойдет только лишь к 2025 году. На данный момент, по словам ясновидящей, люди не имеют желания идти на перемирие. Однако в течение 2023 года произойдут различного рода трансформации и мнение многих переменится. Прежние пути будут закрыты, нужно будет искать новые варианты решений.

Экстрасенс также сообщила о том, что будет подстроена смерть Зеленского. Таким образом, во всем мире будут считать его мертвым, однако он останется в живых. После данного события, Украина останется без главы государства, поэтому и произойдет раскол. И, по словам Перо, к 2025 году такого государства как Украина больше не будет. Часть территорий отойдут к РФ, а другая половина – к Европе.