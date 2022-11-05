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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вчера, 4 ноября, посетил Киев. Во время визита в столицу Украины американский советник провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече присутствовал также и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Официально цель визита представителя США на территорию Украине не была озвучена. Однако иностранные средства массовой информации сделали предположение, что Салливан и Зеленский обговаривали содержание новой военной помощи США для армии Украины. В американской прессе также сообщалось о предположении, что Салливан подтвердил дальнейшую поддержку Украины со стороны Штатов.

Но, эксперты из России, сделали кардинально противоположные выводы. Они считают, что Джейк Салливан совершил визит на Украину с целью уговорить Зеленского, приостановить ведение боевых действий. Российские эксперты уточнили, что Киев просто уничтожает свои военные части, отправляя их в контратаку без должного военного комплектования.

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