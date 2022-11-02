Специалисты Oxford Economics сообщили, что приезд российских специалистов в страны СНГ не только принесут экономическую пользу, но, в то же время, повышает риск инфляции и социальную напряженность.

Ведущий специалист по развивающимся рынкам британской консалтинговой фирмы Oxford Economics Татьяна Орлова представила обзорный материал под названием «Утечка мозгов» из России приносит пользу ее соседям из бывшего СССР». Об этом сообщает интернет-портал РБК.

В результате объявленной частичной мобилизации в РФ, из страны выехало большое количество россиян в такие соседние страны, как Грузия, Армения, Казахстан, Азербайджан, Турция. Страны, некогда входящие в состав СССР, получили финансовый приток и человеческие ресурсы. На данный момент денежные вливания в эти страны уже позитивно сказались на текущих счетах. К тому же увеличился спрос на потребительские товары и сферы услуг. Если же в этих странах будут созданы хорошие условия для работы, то они еще получат и высокопрофессиональных специалистов из РФ.

Что касается минусов, то эксперт назвала удорожание стоимости проживания в принимающих странах и, конечно же, рост напряженности в социальных сферах.