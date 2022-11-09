Издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на военного психолога Алексея Захарова сообщило, что нельзя недооценивать военных женского пола, так как они очень хитры и непредсказуемы.

Многие СМИ сообщают информацию о том, что на стороне ВСУ воют наемницы из Польши. По словам одного военного российского офицера, участие женщин-военных было установлено в момент, когда со стороны противника осуществлялись атаки. По мнению Алексея Захарова, военного психолога и ветерана боевых действий, женщин-военных не стоит недооценивать во время боя.

Психолог подчеркнул, что женщины являются очень хитрыми и точными, их действия во время боя могут быть просто непредсказуемы, в то время как действия мужчин военных просты и понятны. Также эксперт подчеркнул, что важен также и физиологический аспект. Например, в случае угрозы мужчины действуют ногами, в то время как женщины подтягивают ноги к животу. Так, во время вождения, женщины способны заблокировать руль ногами.