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Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в своем Телеграм-канале фото бойца вооруженных сил Российской Федерации, который прославился в Сети тем, что смог спасти собственную жизнь, отбросив от себя целых две гранаты. Рожин подписал опубликованное фото солдата словами: «Тот самый русский воин по имени Алексей, отбивавший голыми руками, сбрасываемые на него гранаты с украинского беспилотника».

Напомним, что ранее в Сети появилось видео о том, как российский военнослужащий смог спастись от гранат противника немыслимым способом. Сверхчеловеческие возможности продемонстрировал военнослужащий пехоты 138-й отдельной мотострелковой бригады, который, получив ранение, находился в окопе.

Украинский беспилотный летательный аппарат совершил три сброса взрывных устройств на российского военного. Одна из гранат пролетела мимо, а две других российский боец смог голыми руками отбросить в сторону. Таким образом военный ВС РФ смог собственными руками спасти свою жизнь.

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