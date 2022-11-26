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Как сообщает РИА Новости, Филип Джиральди, ранее занимавший пост офицера Центрального разведывательного управления, во время своего интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил, что реакция и действия украинского президента Зеленского на инцидент с падением ракет на территории Польши ясно дает понять, что цель украинского лидера заключается в прямом столкновении НАТО с Россией.

Джиральди отмечает, что публичное поведение Зеленского направлено на разжигание прямого конфликта между странами НАТО и Российской Федерацией. Бывший офицер ЦРУ заявил, что цель Зеленского заключалась в обращении к НАТО о применении пятой статьи устава Альянса, что привело бы к началу полномасштабной войны Североатлантического альянса с Россией.

Заявления о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена Россией, являются голословными и полностью противоречили имеющимся доказательствам. Джиральди уверен, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена с территории Украины, так как траектория ее полета была зафиксирована радарами НАТО.

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