Новая сделка Демократической Республики Конго (ДРК) с Москвой по закупке российских боевых и транспортных вертолетов встречает жесткое сопротивление со стороны европейских и американских властей. Сайт Military Africa утверждает, что российские вертолеты потребовались властям ДРК «для борьбы с повстанцами». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Конголезские ВВС (Force Aerienne Congolaise или FAC) будут оснащены российскими боевыми и транспортными вертолетами для борьбы с повстанцами.

Армия ДРК сражается на беспокойном востоке, где этнические ополченцы и другие вооруженные группы сражаются за контроль вблизи границ с Угандой и Руандой. По данным ООН, на неспокойном востоке ДРК действует не менее 120 вооруженных групп.

«В минувшую пятницу вспыхнули новые бои между правительственными войсками и повстанцами крупной группировки М23 в Кивандже, что в 70 км от столицы провинции Северное Киву – города Гомы. Было замечено, что миротворческие силы ООН (MONUSCO) направляются к линии фронта», – указывает Military Africa.

Согласно информации издания, повстанческое движение «M23» было сформировано в 2012 году и в том же году захватило Гому, крупнейший город на востоке ДР Конго. Позже многие боевики M23 были интегрированы в национальные вооруженные силы после мирного соглашения, заключенного в 2013 году.

В конце 2021 года M23 возобновила боевые действия и с тех пор захватила участки территории в Северном Киву, включая ключевой город Бунагана на границе с Угандой. Начиная с мая, М23 «ведет самое продолжительное наступление за последние годы, убив десятки человек и заставив бежать не менее 40 000 человек всего за неделю. Почти 200 000 человек уже были перемещены за последний год, еще до последней волны насилия», пишет Military Africa.

Издание при этом отмечает, что «западные державы обеспокоены потенциальным сближением между ДРК и Россией и надеются, что ООН, по крайней мере, продолжит обеспечивать соблюдение своего эмбарго на поставки оружия в стране».

После визита в Москву в конце августа министра обороны ДРК Гилберта Кабанды многие западные дипломаты, работающие в Африке, выразили обеспокоенность по поводу возможного развертывания в Конго так называемых «сил ЧВК Вагнера». Однако президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди в своем недавнем заявлении, сделанном в октябре, исключил использование российских наемников для подавления бушующего в стране межэтнического конфликта.

Следует также отметить, что Конголезские ВВС (Force Aerienne Congolaise или FAC) в настоящее время уже используют несколько вертолетов российского производства, в том числе четыре военно-транспортных Ми-8/17, восемь боевых вертолетов Ми-24 и один тяжелый вертолет Ми-26.