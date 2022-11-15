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Военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают, что танкисты из 1-ой Славянской бригады НМ ДНР продолжают теснить врага в районе Опытного по направлению Авдеевки.

Военкор сообщает, что танкисты работают по сосредоточению сил противника в районе лесополосы, которая расположена за недавно освобожденным поселком Опытное. Танкисты Народной Милиции ДНР используют трофейную технику украинских вооруженных сил танк Т-64БМ «Булат», который был захвачен еще во время освобождения города Мариуполь. Военкор сообщает, что трофейный танк был откопан из под завалов одного из жилых домов Мариуполя.

Огонь танкового экипажа НМ ДНР по позициям противника в лесополосе корректируется с разведывательного беспилотного летательного аппарата, которым управляют российские разведчики. Военнослужащие сообщают, что после уничтожения укрепленных позиций противника с помощью танка, зачисткой лесополосы будет заниматься подразделения пехоты.

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