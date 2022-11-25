Как сообщает «Московский Комсомолец», аудитория немецкого издание Die Welt встревожена просьбой официального Киева о передаче вооружений, которым можно будет наносить огневое поражение по целям, расположенным на территории Европейского Союза.

В немецком издании вышел материал, где приводились высказывания некоторых киевских политиков, которые призывали передать украинской стороне более мощные виды вооружений. Однако немецкие читатели в комментариях выразили мнение, что НАТО не пойдет на поводу у киевских властей, а заставит их сесть за стол переговоров.

Один из комментаторов написал, что по его мнению уже пора начинать мирные переговоры, даже без участия Зеленского, который явно не настроен на дипломатический путь решения конфликта.

Еще один из пользователей написал, что НАТО не должно реагировать на такие наглые требования украинского президента, который постоянно что-то просит.