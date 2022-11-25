ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Московский Комсомолец», аудитория немецкого издание Die Welt встревожена просьбой официального Киева о передаче вооружений, которым можно будет наносить огневое поражение по целям, расположенным на территории Европейского Союза.

В немецком издании вышел материал, где приводились высказывания некоторых киевских политиков, которые призывали передать украинской стороне более мощные виды вооружений. Однако немецкие читатели в комментариях выразили мнение, что НАТО не пойдет на поводу у киевских властей, а заставит их сесть за стол переговоров.

Один из комментаторов написал, что по его мнению уже пора начинать мирные переговоры, даже без участия Зеленского, который явно не настроен на дипломатический путь решения конфликта.

Еще один из пользователей написал, что НАТО не должно реагировать на такие наглые требования украинского президента, который постоянно что-то просит.

Вам может понравиться

В Херсоне снова слышны громкие взрывы

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации, в городе Херсоне уже второй день подряд слышны громкие разрывы. Об этом в частности сообщает Telegram-канал украинского интернет портала

NYT:  НАТО опасается прямого военного столкновения с Российской Федерацией

Как сообщает информационное агентство URA.ru со ссылкой на американскую газету The New York Times, стало совершенно очевидным, что НАТО не желает ввязываться в прямой конфликт с Российской Федерацией, после реакции

Аудитория Die Welt возмущена требованиями Зеленского более мощного оружия

Читатели немецкого издания Die Welt возмущены требованиями киевского режима относительно предоставления Западом нового оружия, которое будет способно поражать цели на территории России. Немецкая аудитория призвала президента Украины пойти путем мирных